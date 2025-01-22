Kolombiya'da Silahlı Çatışmalar Yerinden Edilme Sayısını 32 Binin Üzerine Çıkardı

Kolombiya'da Silahlı Gruplar Arasındaki Çatışmaların Etkisi

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. Cephe arasındaki artan çatışmalar, yerinden edilenlerin sayısının 32 bini aştığını gösteriyor. Bu durum, Kuzey Santander bölgesinde, özellikle Catatumbo'da yaşanan yoğun şiddetin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Artan Yerinden Edilme Sayısı

Ombudsmanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 16 Ocak'tan bu yana silahlı grupların neden olduğu şiddet olayları sonucunda yerinden edilen kişi sayısının arttığı bildirildi. Kuzey Santander'e bağlı Cucuta ve Ocana kentlerine 17 bin kişinin sığındığı ve binlerce kişinin diğer bölgelere dağıldığı kaydedildi.

Hükümetin Cevabı ve Güvenlik Sorunları

Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi, ordunun birçok bölgede kontrolü sağladığını ve ihtiyaç sahiplerine 33 ton insani yardım ulaştırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, güvenliği sağlama konusunda yaşanan başarısızlıkları kabul ederek, "Catatumbo'daki durumun öğretici olduğunu" dile getirdi. Ayrıca, "Bu çağdaş tarihin en dramatik hadiselerinden biri olabilir" ifadesini kullandı.

Çatışmaların Sebebi ve Yargının Rolü

Petro, yürütülen savaşın ve çatışmaların nedenlerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. "Morglara gelen ceset sayısı 32 civarında. ELN'nin neden birkaç ay öncesine göre daha güçlü olduğunu araştırmalıyız" dedi. Petro, yaptığı diğer bir açıklamada, yargının desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak İç Kargaşa Hali ve Ekonomik Olağanüstü Hal ilan edildiğini duyurdu.

Medyada Yansımalar

Çatışmalar sosyal medyada da geniş yankı buldu. Paylaşılan videolar, sokaklarda cesetlerin bulunduğu ve evlere baskın yapıldığı anlara tanıklık ediyor.

Diyalog Sürecinin Askıya Alınması

Cumhurbaşkanı Petro, ELN'nin "barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı" gerekçesiyle örgütle olan diyalog sürecinin askıya alındığını açıkladı.