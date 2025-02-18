Kolombiya'da Silahlı Grupların Şiddeti Sivil Nüfusu Tehdit Ediyor

Kolombiya Ombudsmanlık Ofisi'nden Çarpıcı Açıklama

Kolombiya Ombudsmanlık Ofisi, silahlı grupların ülkedeki birçok bölgede yarattığı şiddetin sivil nüfusu ciddi şekilde etkilediğini duyurdu. Ombudsman Iris Marin, yasa dışı grupların kendi aralarındaki çatışmalarının binlerce kişiyi olumsuz etkilediğini ve ülkede bir insani acil durum yaşandığını belirtti.

Silahlı Grupların Etkili Olduğu Bölgeler

Marin, silahlı grupların Narino, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Sierra Nevada de Santa Marta, Serrania del Perija, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Cordoba, Buenaventura, Tolima ve Putumayo bölgelerinde etkili olduğunu vurgulayarak, "Bu tablo, ne yazık ki, son beş yılda yasa dışı silahlı grupların genişlemesi ve güçlenmesinin bir yansımasıdır. En fazla yayılan silahlı grup Clan del Golfo. Silahlı gruplar şu anda ülkedeki kasabaların %73'ünde etkin durumdadır," ifadelerini kullandı.

Catatumbo'daki İnsani Kriz

Marin, Catatumbo'daki insani krize dikkat çekerek, 2025 yılı itibarıyla silahlı gruplar arasındaki yeniden yapılanmalar, bölünmeler, genişlemeler ve bozulan anlaşmaların sivil nüfusa ciddi zararlar verebileceğini değerlendirdi.

ELN'nin İlan Ettiği Silahlı Grev

Öte yandan, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından ilan edilen 72 saatlik "silahlı grev"e de değinen Marin, "İlk kez, ELN'ye karşı koymak adına Clan del Golfo ile ittifak halinde hareket eden Ivan Mordisco (eski FARC liderlerinden) komutasındaki muhalif grupların varlığına dair raporlar aldık," açıklamasında bulundu.

Acil Önlem Çağrısı

Silahlı grupların neden olduğu şiddet nedeniyle ulusal ve yerel makamlara çağrıda bulunan Marin, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Choco Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, ELN gerillaları son iki haftadır Medio San Juan bölgesinde Clan del Golfo mensuplarıyla çatışıyor. Bu olaylar sonucunda yaklaşık 3 bin 600 kişi yerinden edilirken, 12 binden fazla kişi zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.