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Kolombiya'daki FARC Operasyonunda 8 Kayıp

Kolombiya ordusu, eski FARC üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiyi öldürdü. Çatışmada çocuk da kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 00:27
Kolombiya'daki FARC Operasyonunda 8 Kayıp

Kolombiya'da FARC Operasyonu

Son günlerde Kolombiya, ordu tarafından düzenlenen büyük bir operasyona tanıklık etti. Ülkenin Caqueta yönetim bölgesine bağlı Solano kırsalında, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının bulunduğu 3 kampa baskın yapıldı.

Çatışmada 8 EMC Üyesi Hayatını Kaybetti

Ulusal basının bildirdiğine göre, çatışma sonucunda Estado Mayor Central (EMC) üyesi 8 kişi hayatını kaybetti. Operasyonda ayrıca çok sayıda cephanelik de ele geçirildi.

Bir Çocuk Kurtarıldı

Kolombiya ordusunun yaptığı açıklamada, operasyonda 14 yaşında bir çocuğun kurtarıldığı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Ordunun, 2 yetişkin ile 5 çocuğu daha kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verildi.

EMC Hakkında Bilgi

"Ivan Mordisco" mahlasıyla tanınan Nestor Gregorio Vera tarafından yönetilen EMC, FARC ile hükümet arasındaki barış anlaşmasına katılmayan bir grup. Ülke basınında yer alan haberlere göre, EMC'nin 2 bin 180'i silahlı olmak üzere toplam 3 bin 500 üyeye sahip olduğu tahmin ediliyor. EMC, Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunun yanı sıra Venezuela ve Ekvador gibi komşu ülkelerde de faaliyet göstermektedir. Uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

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