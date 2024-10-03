Kolombiya'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Kolombiya'dan Gazze İçin Acil Çağrı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için acil bir ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail ve İran'ın Saldırıları Kınandı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki çatışmalarda özellikle İsrail ve İran tarafından gerçekleştirilen saldırıları kınayarak, bu eylemlerin durdurulması gerektiğini vurguladı. Bakanlık, açıklamasında, "Kollombiya hükümeti olarak, masum sivillere yönelik her türlü savaş yanlısı eylemi şiddetle reddediyoruz. Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve derhal ateşkes ilan edilmesi gerekmektedir," dedi.

İnsani Yardımlara Erişim Açıklaması

Ayrıca, uluslararası toplum tarafından gönderilen insani yardımların Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiği belirtiliyor. Kolombiya'nın insani durumun kritik olduğunu belirten açıklamada, "Bu yardımların ulaştırılması, onurlu bir yaşam için son derece önemlidir," ifadesine yer verildi.

Lübnan'daki Kolombiyalıların Güvenliği

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yaşayan Kolombiyalı vatandaşların güvenliğine özel bir önem verdiğini vurguladı. Bu kapsamda, 117 Kolombiyalının bulunduğu bir uçağın Beyrut'tan Bogota'ya doğru hareket ettiği bildirildi.

Diplomatik İlişkiler Kesildi

Hatırlanacağı üzere, Kolombiya, Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılara karşı 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkilerini keserek, bu durumu resmen duyurmuştu.