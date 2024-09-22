Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'dan İsrail'in Gazze Saldırısına Sert Tepki

Kolombiya Devlet Başkanından Tepki

Kolombiya'nın lideri Gustavo Petro, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivil araçlara yönelik düzenlediği saldırıya şiddetle karşı çıktı.

Sosyal Medyadan Paylaşım

Petro, X platformunda, İsrail'in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybeden sivillerin bulunduğu bir araca dair görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Tepkisini Açıkladı

Paylaşımında, bu durumu eleştirerek "Bu soykırımı savunan ya da sessiz kalan herkes kendi insanlığını yok etmiştir," şeklinde sert bir yorumda bulundu.