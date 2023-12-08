Kolombiya Devlet Başkanı Petro ile Roger Waters'dan Filistin bayrağı ile Gazze'ye destek!

Gazze'de yaşanan katliama dünyanı pek çok noktası sessiz kalırken destekte bulunanlar da medyada yerini alıyor. Son olarak Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile gerçekleştirdiği görüşmede "Filistin" bayrağını açtı. İkili bu eylemle Filistin'e destekte bulundular.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro ile Roger Waters'dan Filistin bayrağı ile Gazze'ye destek!
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Ünlü Pink Floyd grubunun solisti İngiliz müzisyen Roger Waters konser vermek için Kolombiya'ya geldi. Waters konserin yapılacağı Bogota'ya geldiğinde Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile görüşme yaptı. Waters'ı Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kabul eden Gustavo Petro arasında eğlenceli bir görüşme olduğu medyaya yansıdı. İkilinin görüşmesinde Waters, Petro'nun küçük kızı için imzalı gitarını hediye olarak sundu. Waters ile Gustavo Petro arasında gerçekleşe görüşmenin sonunda Filistin bayrağını açıldı ve ikili bayrak eşliğinde birlikte poz verdi.

filistin'e-destek

Waters ile yapılan görüşmeye dair Kolombiya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Roger Waters'ın görüşme sırasında Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun "Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiği yönündeki kararlı duruşunu övdüğü" belirtildi. Ayrıca Waters'ın Cumhurbaşkanı Petro'dan bir ricası oldu. Waters, Gazze'deki yaşanan soykırımın durdurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler'e ait yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı önünde yapılacak bir eylem için önderlik etmesi istendi. 

Ayrıca, Gazzeli sivillere karşı ayrım gözetilmeden yapılan saldırılara ve Filistin'de sivil halka yapılan toplu cezalandırmaya karşı sesini yükselten isimler arasında yer alan Waters'dan çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı. Filistin'in haklarını savunan ünlüler arasında yer alan Roger Waters, İsrail lobileri tarafından Güney Amerika konserlerinin engellenmeye çalışıldığını açıkladı.

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