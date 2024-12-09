Kolombiya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'de İnsan Hakları İçin Çağrı

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Gazze'de uluslararası insan haklarının korunması için güçlü bir çağrıda bulundu. Bakan, bu açıklamayı Doha Forum 2024 kapsamında, "Filistin'de Bir Yıl Daha Trajedi Yaşanmasını Önlemek: İleriye Dönük Bir Yol Açmak" panelinde yaptı.

Murillo, Kolombiya'nın barışı ve yaşamı destekleyen diplomasi anlayışına vurgu yaparak, "İnsanların insan haklarını ve onurlarını koruduğumuzda yaşamı desteklemiş oluruz" dedi.

Bakan Murillo, Gazze'deki saldırıların kayıtlara soykırım olarak geçtiğini hatırlatarak, 45 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini ve bunun %70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti. Murillo, bu durumun uluslararası kurallara karşı bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

Murillo, Gazze'de insan haklarının korunması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini yineleyerek, İsrail'in uluslararası sistemin gerektirdiği kararları uygulamakta yetersiz kaldığını eleştirdi.

Bu önemli etkinlik, Anadolu Ajansı tarafından Global İletişim Ortağı olarak desteklenen Doha Forum 2024, Katar'ın başkenti Doha'da 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecektir.