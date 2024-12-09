DOLAR
34,77 -0,09%
EURO
36,71 0,05%
ALTIN
2.963,4 -0,59%
BITCOIN
3.458.489,13 0,35%

Kolombiya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'de İnsan Hakları İçin Çağrı

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Gazze'de insan haklarının korunması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 04:58
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 04:58
Kolombiya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'de İnsan Hakları İçin Çağrı

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Gazze'de uluslararası insan haklarının korunması için güçlü bir çağrıda bulundu. Bakan, bu açıklamayı Doha Forum 2024 kapsamında, "Filistin'de Bir Yıl Daha Trajedi Yaşanmasını Önlemek: İleriye Dönük Bir Yol Açmak" panelinde yaptı.

Murillo, Kolombiya'nın barışı ve yaşamı destekleyen diplomasi anlayışına vurgu yaparak, "İnsanların insan haklarını ve onurlarını koruduğumuzda yaşamı desteklemiş oluruz" dedi.

Bakan Murillo, Gazze'deki saldırıların kayıtlara soykırım olarak geçtiğini hatırlatarak, 45 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini ve bunun %70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti. Murillo, bu durumun uluslararası kurallara karşı bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

Murillo, Gazze'de insan haklarının korunması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini yineleyerek, İsrail'in uluslararası sistemin gerektirdiği kararları uygulamakta yetersiz kaldığını eleştirdi.

Bu önemli etkinlik, Anadolu Ajansı tarafından Global İletişim Ortağı olarak desteklenen Doha Forum 2024, Katar'ın başkenti Doha'da 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Güçleri, Golan Tepeleri'ni Geçerek Suriye Topraklarına Girdi
2
Türkiye'nin 2025 Vizyonu ve Diğer Gelişmeler
3
New York'ta Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Coşkuyla Kutladı
4
Şırnak'ta 'Sihirli Dünya' Çocuk Oyunu Büyüledi
5
21. Ankara Kitap Fuarı Bugün Sona Eriyor
6
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari Ücret İnsanca Yaşamak İçin Olmalı
7
Bakan Kurum, Antalya'nın Çevre İhtiyaçlarını Görüşmek Üzere Başkan Böcek'i kabul etti

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor