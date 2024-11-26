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Kolombiya Hükümeti, ABD'den FARC Lideri Trinidad'ın Affını Talep Etti

Kolombiya hükümeti, eski FARC lideri Trinidad'ın affı için ABD Başkanı Biden'a başvurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 07:07
Kolombiya Hükümeti, ABD'den FARC Lideri Trinidad'ın Affını Talep Etti

Kolombiya Hükümeti ABD'ye Trinidad'ın Affı İçin Başvurdu

Kolombiya hükümeti, ABD'nin Colorado eyaletindeki hapishanede hapis yatan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderlerinden Simon Trinidad'ın affı için ABD Başkanı Joe Biden'dan talepte bulundu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, asıl adı Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda olan Trinidad'ın affedilmesi için Kolombiya hükümeti, ABD yönetimine diplomatik bir nota iletti.

Kolombiya'da devam eden barış süreci kapsamında, Gustavo Petro hükümeti, Trinidad'ın Özel Barış Hukuku (JEP) kapsamında ifade vermesini talep ederek, insan hakları ihlallerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

Kolombiya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Trinidad'ın JEP sürecine katkıda bulunabilmesi amacıyla başkanlık affı talebiyle 12 Kasım'da ABD yönetimine bir diplomatik nota gönderildiği belirtildi.

Trinidad, 2004 yılında üç ABD askerinin kaçırılmasından dolayı suçlu bulunarak ABD'ye iade edilmiş, Kolombiya'daki silahlı çatışmalar sırasında ise terörizm, cinayet, zorla adam kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan yargılanmıştır.

Eski FARC lideri Trinidad, 1990'ların ortalarında FARC'ın Karayip Bloku komutanlarından biri olarak tanınmaktaydı. Trinidad, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe döneminde, 2 Ocak 2004'te Choco yönetim bölgesine bağlı Quito kasabası kırsalında yakalanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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