Kolombiya Hükümeti, ELN ile Diyalog Sürecini Askıya Aldı

Kolombiya, ELN örgütüyle diyalog sürecini, sivil ölümlerine yol açan saldırılar nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:17
Kolombiya Hükümeti, ELN ile Diyalog Sürecini Askıya Aldı

Kolombiya hükümeti, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile olan diyalog sürecini askıya aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ELN'nin son dönemlerde düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan saldırıların hükümeti bu karara yönlendirdiği belirtildi.

Petro'dan Sert Açıklama

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ELN'nin barışa yönelik hiçbir irade göstermediğini vurgulayarak, "ELN'nin Catatumbo'da işlediği suçlar savaş suçudur. Bu grupla diyalog süreci askıya alındı. ELN'nin barışa dair hiçbir iradesi yok," ifadelerini kullandı.

BMM Temsilcisi Kınama Yayımladı

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya özel temsilcisi Carlos Ruiz Massieu, Catatumbo'da yaşanan saldırıları "en güçlü" şekilde kınadıklarını belirtti. Massieu, sivillerin korunması için gerçek bir diyalog iradesinin barışı seçenlerin yaşamlarına saygı duymaktan geçeceğini ifade etti.

ELN ve FARC Çatışmaları

ELN ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı 33. cephe arasında yaşanan silahlı çatışmalarda son günlerde 5'i eski FARC mensubu olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti. Kasım 2022'de yeniden başlayan barış müzakereleri, ELN'nin 17 Eylül 2024'te düzenlediği bir saldırı sonucunda sona ermişti.

Son olarak, 1 Kasım 2024'te Venezuela'nın ev sahipliğinde taraflar yeniden bir araya gelerek diyalog görüşmelerini başlatmıştı.

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