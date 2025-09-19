Kolombiya Hükümeti ile Clan del Golfo Doha'da Barış Görüşmelerine Başladı

Kolombiya hükümeti ile Clan del Golfo arasında Doha'da başlayan barış görüşmelerinde güven tesisi, 5 bölgede pilot uygulamalar ve sivillerin korunması öncelik oldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 07:01
Kolombiya hükümeti ile ülkenin en büyük suç örgütü olarak kabul edilen Clan del Golfo arasında barış müzakerelerinin başladığı bildirildi. Görüşmelerin ilk ayağı Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Görüşmelerin kapsamı ve hedefleri

Taraflar, ilk aşamada güvenin tesis edilmesi ve örgütün etkin olduğu 5 bölgede pilot çalışmalar yürütülmesi kararı aldı. Müzakerelere katılan hükümet heyeti başkanı Alvaro Jimenez ile Clan del Golfo temsilcisi Luis Armando Perez, imzaladıkları ortak bildiriyle sürecin resmen "barış süreci" olarak adlandırılan aşamasına geçtiğini açıkladı.

Verilen taahhütler

Barış Komisyonu tarafından yayımlanan bildiride, silahlı örgütün başta çocuklar olmak üzere sivil halkın haklarına saygı göstermeyi taahhüt ettiği vurgulandı. Bildiride ayrıca uluslararası insani hukuka uyulacağı ve örgütün Kolombiya'nın 2026'da yapılacak seçimlerine müdahale etmeyeceği güvence altına alındığı belirtildi.

Örgütün geçmişi ve güvenlik bağlamı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Clan del Golfo'nun sahada 6 bin ila 9 bin arasında silahlı üyesi bulunuyor. Örgüt, 17 Şubat'ta Antioquia yönetim bölgesine bağlı Segovia kasabası kırsalında askerlere düzenlediği saldırıda 4 askerin ölümüne yol açmıştı. Kolombiya ordusunun son dönemde düzenlediği operasyonlarda örgüte ait yüksek miktarda kokaine ve cephaneliğe el konuldu.

Clan del Golfo'un eski elebaşı Dairo Antonio Usuga David ("Otoniel"), ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 23 Ekim 2021'de düzenlenen 'Osiris' operasyonuyla yakalanmıştı. Operasyon, 22 helikopterin katıldığı ve yaklaşık 650 polis ile ordu mensubunun yer aldığı büyük bir harekât olarak kayda geçti. Otoniel, Bogota'daki Dijin hapishanesinden alınarak Catam askeri havaalanından 'N110CP' numaralı özel bir uçakla New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderildi.

Taraflar, Doha'daki ilk tur sonrasında güven inşası ve pilot uygulamaların başarıya ulaşması halinde görüşmeleri ilerletmeyi hedefliyor.

