Kolombiya Hükümeti ve ELN Müzakereleri Venezuela'da Yeniden Başlıyor

Barış Müzakereleri İçin Önemli Görüşme

Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yarın Venezuela'da barış müzakerelerine yeniden başlamak amacıyla bir araya gelecek.

Patino: Engelleri Kaldırmayı Umuyoruz

Kolombiya’nın Barış Yüksek Komiseri Otty Patino, İspanyol haber ajansı EFE’ye verdiği demeçte, hükümet ve ELN heyetlerinin barış görüşmelerini ele almak üzere yarın Venezuela'nın başkenti Karakas'ta buluşacağını duyurdu. Patino ayrıca "1 Kasım'da yapılacak görüşmelerde bu sürecin önündeki engelleri kaldırmayı umuyoruz." diye ifade etti.

ELN Hazır Görüşmelere Katılmaya

Yerel basında çıkan haberlere göre, ELN heyeti, Kolombiya hükümeti ile yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu ve Venezuela'daki barış müzakerelerine katılacağını belirtti.

Güvenlik Durumu ve Müzakerelerin Askıya Alınması

17 Eylül'de, ELN üyeleri Arauca yönetim bölgesindeki Puerto Jordan köyündeki bir askeri üste saldırı düzenledi. Bu saldırıda üç asker hayatını kaybederken, otuz asker yaralandı. Bu olayın ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, barış müzakerelerini askıya aldığını açıklamıştı.

Barış Sürecinin Yeniden Başlatılması

Venezuela'nın garantörlüğünde 2019 yılında askıya alınan barış müzakereleri, 22 Kasım 2022'de yeniden başlamıştı. Küba’nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan üçüncü tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" ile sonuçlanmış ve bu anlaşma 3 Ağustos 2023'te uygulanmaya başlamıştı. Ancak, anlaşmanın 3 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte taraflar birbirlerine saldırılarda bulunmuştu.