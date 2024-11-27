Kolombiya Hükümeti ve Eski FARC Mensupları Barış Müzakerelerine Yeniden Başlıyor

Barış Sürecine Yeniden Bir Adım

Kolombiya hükümeti ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları, Venezuela da barış müzakerelerine yeniden başlama kararı aldığını duyurdu.

Toplantı Detayları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir araya gelen eski FARC liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Marquetalia" (SM) heyeti, hükümet temsilcileriyle müzakereleri sürdürme kararı aldı.

SM'nin Rolü

SM, müzakerelerde Bolivarcı Ordu Ulusal Koordinatörlüğü adı altında katılacak. Kolombiya'nın Narino ve Putumayo yönetim bölgelerinde etkin olduğu bilinen bu grup, barış görüşmelerinde Walter Mendoza tarafından temsil edilecek.

Barış Sürecindeki İfadeler

Mendoza, basına yaptığı açıklamada, "Hızlı, titiz ve ciddi şekilde mutlu sona ulaşmalıyız." diyerek barış sürecinde ilerleme kaydetme gerekliliğini vurguladı. Hükümetin baş müzakerecisi Armando Novoa ise toplantının olumlu geçtiğini belirterek barış arayışında kararlı olduklarını ifade etti.

Geçmişteki Görüşmeler

Taraflar, en son 24 Haziran tarihinde Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir araya gelmişti. Yapılan ortak açıklamada, SM'nin tek taraflı ateşkese uyacağı ve rehineleri serbest bırakacağı bildirilmişti.

Ivan Marquez Hakkında Bilgiler

Ivan Marquez (gerçek ismi Luciano Marin Arango), 40 yıldan fazla bir süre FARC saflarında silahlı mücadelede yer almış bir isimdir. Marquez'e bağlı silahlı grubun uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği bilinmektedir. 70 yaşındaki Marquez, Kasım 2016'da hükümetle imzalanan barış anlaşmasında önemli bir rol oynamıştı. Ancak 29 Ağustos 2019'da silahlı mücadeleye dönüş çağrısında bulunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.