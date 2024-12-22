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Kolombiya, Küba'ya 10 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Kolombiya, Küba'ya 10 ton insani yardım malzemesi gönderdi. Yardım, tropikal fırtınalardan etkilenen halk için yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 07:53
Kolombiya, Küba'ya 10 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Kolombiya'dan Küba'ya İnsani Yardım

Kolombiya, Karayip kesimindeki Küba'ya 10 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yardımın İnsani Yardım Programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yardım Malzemeleri Neler İçeriyor?

Gönderilen yardım malzemeleri arasında elektrik ekipmanı, gıda ve ilaç yer alıyor. Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla yapılan yardım, Oscar ve Rafael adlı tropikal fırtınaların Küba'da yol açtığı yıkım sonrası destek amaçlı olarak gönderildi.

Yardım Organizasyonu ve Destek

Bu insani yardım organizasyonuna Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jorrge Rojas Rodriguez ve Madenler ve Enerji Bakanı Andres Camacho da eşlik etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın Mesajı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X'de yaptığı paylaşımda, "Bu uçak Küba'ya dayanışma yardımı götürmek üzere yola çıktı. Abluka bir insan hakları ihlalidir." diyerek yardımın önemine dikkat çekti.

Küba Devlet Başkanı'nın Teşekkürü

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkeye gelen yardımlar için Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya teşekkür etti. Canel, "Halkımız yardımınıza minnettardır. ABD'nin terörizmin sözde devlet destekçisi listesinden çıkarılması için gösterdiğiniz destek, dayanışma ve kişisel çabanız için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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