Kolombiya Narino'da 22 Cesetli Gizli Mezarlar Ortaya Çıktı

Narino'da yapılan kazılarda Samaniego, Santacruz de Guachaves ve Cumbal kırsalında 22 ceset içeren gizli mezarlar bulundu; kimlik tespiti başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 06:49
Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesinde yürütülen arama kazılarında, içinde 22 ceset bulunan birden fazla gizli mezar tespit edildi. Bulgular, bölgedeki kayıp kişilerin bulunmasına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Arama Çalışmalarının Kapsamı

Yerel basına göre, hükümet ile silahlı gruplar arasında sürdürülen diyalog çerçevesinde Samaniego, Santacruz de Guachaves ve Cumbal belediyelerinin kırsal bölgelerinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan kazılarda ortaya çıkan mezarlardan çıkarılan cesetlerin kimlik tespiti için süreç başlatıldı.

Resmî Açıklama ve Amaç

Barış Yüksek Komiserliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu çalışmaların şiddetin azaltılması, bölgesel dönüşüm ve kayıp kişilerin bulunması yönündeki çabaların bir parçası olduğu vurgulandı. Ofis, çatışma ve şiddet olaylarında hayatını kaybeden kayıp kişilerin bulunması amacıyla Narino ve çevresindeki bölgelerde silahlı gruplarla zaman zaman barış görüşmeleri yürütüyor.

İşbirliği ve Barış Süreci

Barış sürecinin yürütülmesinden sorumlu kurum, ateşkes, kayıp kişilerin bulunması, silahsızlanma ve yeniden entegrasyon çalışmalarında sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yaptıklarını belirtiyor. Yetkililer, bulunan mezarların araştırılması ve kurbanların kimliklerinin tespit edilmesinin bu kapsamlı çabaların önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

