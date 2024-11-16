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Kolombiya Vatandaşı Paola, Bolu'da İslamiyet'i Seçti

Kolombiya vatandaşı Paola Andrea, Bolu'da Müslüman oldu ve Meryem ismini aldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:29
Kolombiya Vatandaşı Paola, Bolu'da İslamiyet'i Seçti

Kolombiya Vatandaşı Paola, Bolu'da İslamiyet'i Seçti

Kolombiya vatandaşı Paola Andrea, Bolu'da düzenlenen törenle Müslüman oldu. Bolu İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Paola, iş güvenliği ve sağlığı alanında eğitim almış ve iki yıl önce Bolu'lu Fatih Kıldır ile internet üzerinden tanışarak evlenme kararı vermiştir.

İhtida Töreni ve Yeni İsim

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelen Paola, İslam dinine kabul edilme isteğini İl Müftülüğüne iletti. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş öncülüğünde gerçekleşen ihtida töreninde, Paola kelime-i şehadet getirerek Meryem ismini aldı.

Demirtaş, müslümanlığa geçen Paola'ya ihtida belgesi, İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler içeren yayınlar hediye etti.

İslam’a İlgi ve Sebepler

Paola, İslam’a olan ilgisinin, İslamiyet'i seçen vaftiz babasından ortaya çıktığını belirtirken, Kıldır ile tanışmasının ardından yaptığı araştırmalar sonucunda iki yıl boyunca İslam ve Türkiye hakkında bilgi edindiğini ifade etti. İslam'ın tek tanrılı din anlayışının kendisini etkilediğini vurgulayan Paola, Hristiyanlıktaki teslis inancını hiçbir zaman içselleştiremediğini de kaydetti.

Mutluluk ve Kardeşlik Vurgusu

Demirtaş, ihtida törenlerinde kişilerin gözlerinde gördüğü sevinci ve aydınlığı vurgulayarak, “İnsanlığın atası Hazreti Adem aleyhisselam ile insanlıkta kardeş idik, şimdi de barış ve kardeşlik dini İslam'la dinde de kardeş olduk, kardeşliğimizi pekiştirdik.” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kolombiya vatandaşı Paola Andrea, Bolu'da Müslüman oldu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve şahitlerin...

Kolombiya vatandaşı Paola Andrea, Bolu'da Müslüman oldu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve şahitlerin huzurunda düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getiren Paola Andrea, Meryem ismini aldı.

Kolombiya vatandaşı Paola Andrea, Bolu'da Müslüman oldu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve şahitlerin...

Kolombiya vatandaşı Paola Andrea, Bolu'da Müslüman oldu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve şahitlerin huzurunda düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getiren Paola Andrea, Meryem ismini aldı.

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