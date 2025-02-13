Kolombiya ve BAE Arasında Tecrübe Paylaşımı Mutabakatı İmzalandı

Kolombiya Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede "Tecrübe Paylaşımı Mutabakat Zaptı" anlaşmasına imza attı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Sarabia, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) kapsamında mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki devleti geliştirme ve modernizasyonuna yönelik "Tecrübe Paylaşımı Mutabakat Zaptı" imzalanarak, iki ulus arasında yeni bir dönem başlatıldı.

Açıklamada, Kolombiya ve BAE arasındaki ticaret, eğitim, sağlık, yapay zeka, turizm ve akademik hareketlilik gibi konuların teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, iki ülke halkları arasındaki karşılıklı bilgi paylaşımının desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Görüşmede, yeni yatırımlar, sağlık sektöründeki işbirlikleri, burs imkanlarının artırılması ve daha fazla Kolombiyalı öğrencinin BAE'deki yapay zeka üniversitesinde eğitim alması gibi konular ele alındı.