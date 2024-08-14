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Kolombiya, Venezuela'nın Egemenliğine Saygı Gösteriyor

Kolombiya Dışişleri Bakanı, Venezuela'nın iç işlerine saygılı olduklarını duyurdu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek diyalog vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 02:34
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 02:34
Kolombiya, Venezuela'nın Egemenliğine Saygı Gösteriyor

Kolombiya'dan Venezuela Açıklaması

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine ve içişlerine saygı gösterdiklerini duyurdu. Murillo, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Venezuela'nın Siyasi Durumu

Murillo, Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Kolombiya'nın tutumuna değinerek, "Venezuela'nın egemenliğine ve içişlerine saygı duyuyoruz. Meksika, Brezilya ve Kolombiya olarak yapıcı bir diplomasi yürütüyoruz. Venezuela'daki tüm siyasi kesimlerle diyalog içindeyiz" dedi.

Ortak İşbirliği Vurgusu

Kendisi, Blinken ile birçok konuyu ele aldığını belirterek, Haiti'deki gelişmeleri de gündeme getirdi. Daha önce, Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi öncesi Venezuela halkıyla dayanışma içindeki ortak bir açıklama yayımlamıştı. Bu açıklamada, seçim sürecinin yakından takip edildiği ve seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

Venezuela Seçimleri ve Sonuçları

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde, Nicolas Maduro yüzde 51,20 oy alarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak, muhalefet partileri hemen ardından Ulusal Seçim Konseyi'nin verilerini doğrulamadıklarını ve sonuçlara hile karıştığını iddia etti.

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