Kombici Dolandırıcılar 26 İl'de 150 Kişiyi Mağdur Etti, 4 Zanlı Tutuklandı

Kombici Dolandırıcılar Kırşehir'de Yakalandı

Kombilerin bakımı bahanesiyle 26 ilde yaklaşık 150 kişiyi dolandıran 4 zanlı, Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonla tutuklandı.

Dolandırıcılık Operasyonu Başlatıldı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kombi bakımı kampanyası" adı altında dolandırıldıklarını iddia eden 3 mağdurun şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, dolandırıcıların Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İkna Taktikleri ve Yöntemleri

Dolandırıcıların, aradıkları vatandaşları ikna etmek için yetkili servis kıyafetleri kullandıkları ve bakım için geldikleri evlerde, çeşitli arızalar göstererek yüksek fiyatlarla sahte fatura düzenledikleri öğrenildi.

Suçüstü Yakalandılar

Polis, dolandırıcılık yapan L.D. ve D.A.'yı, servis yeleği ve alet çantalarıyla kent merkezinde dolandırıcılık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Bu iki kişiyle bağlantılı Y.V. ve M.G. ise, bir araçla kaçmaya çalıştıkları esnada kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Yüksek Ceza ve Suç Kaydı

Emniyetin ifadelerinin ardından, şüpheliler Kırşehir Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlıların, 1,5 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık geliri elde ettikleri ve daha önce 110'dan fazla suç kaydı bulundukları belirlendi.

Dolandırıcılık Ağının Kapsamı

Bu dört kişi, Kırşehir'in yanı sıra Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı gibi 26 ilde birçok dolandırıcılık olayını gerçekleştirerek vatandaşları mağdur etti.

"Kombi bakımı kampanyası" bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Kırşehir'de gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

"Kombi bakımı kampanyası" bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Kırşehir'de gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.