KOMEK ve ASEM Kültürler Arası Köprü Olmaya Devam Ediyor

KOMEK ve ASEM ile Kültürler Arası Bağlar Güçleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), gerçekleştirdiği projelerle kültürler arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İskeçe Türk Birliği (İTB) tarafından düzenlenen Biçki Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursları'nda eğitim veren eğitmenler ve kursiyerlerden oluşan 50 kişilik bir ekip, Konya'da kültür gezisi gerçekleştirdi.

3 Günlük Kültürel Eğitimlerin Detayları

Eğitmenler ve kursiyerleri 3 gün boyunca Konya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfettikleri gibi, KOMEK bünyesindeki ahşap oyuncak ve deri çanta yapımı gibi el sanatları eğitimleri de aldı. Bu deneyim, katılımcılar için unutulmaz anlar ve yeni beceriler kazandırdı.

İTB Kadın Kolları Başkanı'nın Görüşleri

İTB Kadın Kolları Başkanı ve İTB Merkez Dikiş-Nakış Kursu Eğitmeni Sevgi Sezai, Konya'da sıcak bir karşılamayla karşılaştıklarını belirterek, "Burada öğrendiklerimizi İskeçe'deki kadınlara aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Sezai, İskeçe'deki kadınlara yeni iş sahaları açmayı hedeflediklerini belirterek, "KOMEK'te edindiğimiz güzel el sanatlarını, derneğimiz aracılığıyla diğer öğrencilerimize aktarmaya çaba gösteriyoruz." diye ekledi.

İTB Genel Sekreteri'nin Değerlendirmesi

İTB Genel Sekreteri ve İTB Resim Eğitmeni Zeynur Bargan ise, "Bu seyahatin kadınlarımız için verimli olmasını umuyoruz. Burada öğrendiklerimizi, Yunanistan’da aktaracak olmamız, bize büyük mutluluk veriyor" şeklinde konuştu. Bargan, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin Düşünceleri

İTB Dikiş-Nakış Kursu öğrencisi Asie Patigko da, yeni şeyler öğrenmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Patigko, "Buradaki fırsatlar çok zengin. Öğrendiklerimizi hemen uygulamaya koyacağız ve kendi logomuzu oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) yurt dışında ve yurt içinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kültürler arasında köprü olmaya devam ediyor. KOMEK ve ASEM, bu kapsamda İskeçe Türk Birliği (İTB) Biçki Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursları'ndaki eğitmen ile kursiyerlerinden oluşan 50 kişilik bir ekip için kültür gezisi düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) yurt dışında ve yurt içinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kültürler arasında köprü olmaya devam ediyor. KOMEK ve ASEM, bu kapsamda İskeçe Türk Birliği (İTB) Biçki Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursları'ndaki eğitmen ile kursiyerlerinden oluşan 50 kişilik bir ekip için kültür gezisi düzenledi.