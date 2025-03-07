Komsic, Macaristan'ın EUFOR'dan Çıkarılmasını İstedi

Zeljko Komsic, Macaristan'ın Bosna Hersek iç işlerine müdahale ettiğini belirterek, EUFOR'dan çıkarılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:54
Komsic, Macaristan'ın EUFOR'dan Çıkarılmasını İstedi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ülkedeki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR)'ndan Macaristan'ın çıkmasını talep etti. Bu talebini, Macaristan'ın Bosna Hersek'in iç işlerine müdahale ettiğini gerekçe göstererek Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya iletti.

Komsic, Costa'ya yazdığı mektupta, Macar yetkililerin Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'e destek verdiğini vurguladı. Komsic, mektubunda, "EUFOR güçleri içindeki Macaristan birliklerinin, Dayton Barış Antlaşması gereği, Bosna Hersek'te askeri birlik bulundurması yasak olan Hırvatistan hariç bir başka AB ülkesinin meydana getirebileceği birliklerle değiştirilmesi konusunu değerlendirmenizi rica ediyorum," dedi.

Macar yetkililerin Dodik'e doğrudan siyasi ve ekonomik destek verdiğini belirten Komsic, şu ifadeleri kullandı: "Dodik, ayrılıkçı fikir ve niyetleriyle sürekli olarak ülkemizde ve bölgemizde istikrarsızlığa yol açmaktadır. Özellikle Bosna Hersek'teki yargı sürecinin devam ettiği bir dönemde bu tür bir destek vermek son derece hassas bir durum yaratmaktadır."

Dodik'in Yargı Süreci ve Son Gelişmeler

Bosna Hersek Mahkemesi, Dodik'e, Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti. Bu kararın ardından RS Ulusal Meclisi'nde Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA)'nın RS'deki faaliyetlerini yasakladığı oylama gerçekleştirilmişti.

Dodik, ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını açıklayarak, mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini ve RS polisi tarafından korunacağını ifade etti. Ayrıca, ulusal medya, Dodik'in RS'de faaliyetleri durdurulacak 4 kurumda çalışan Bosnalı Sırpların işlerinden istifa etmeleri gerektiğini belirtti; aksi takdirde hapis cezasıyla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu. Bu kararlar, bazı medya kuruluşları tarafından "darbe" olarak nitelendirildi.

Dodik'e, hem ülke içinden hem de dışından birçok devlet adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gazeteciden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

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