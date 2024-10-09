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Komşusunu Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Kayseri'de komşusunu keserle öldüren sanığa mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:44
Komşusunu Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Komşusunu Keserle Öldüren Sanık Hakkında Yeni Gelişmeler

Kayseri'de, komşusunu keserle öldüren sanık, yapılan yeniden yargılamada ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Duruşma Detayları

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, maktul H.S'nin oğlu M.S. ile sanık avukatı katıldı. Sanık İ.K., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Akıl Sağlığı Raporu

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu gösteren bir raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Cumhuriyet savcısı ise, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ve "konutta silahla yağma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması ve Müşteki Beyanı

Sanık İ.K., savunmasında H.S'yi öldürmeyi istemediğini öne sürerek, olayın bir anlık sinirle geliştiğini ifade etti. Müşteki M.S. ise, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır cezayı istedi. Mahkeme Kararı

Mahkeme, sanık İ.K.'ye önceki yargılamada verilen cezayı onaylayarak, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konutta silahla yağma" suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olayın Geçmişi

Gesi Mahallesi'ndeki evinde 13 Kasım 2023'te H.S'nin cesedi bulundu. İ.K. gözaltına alınıp suçlamalarla tutuklandı. İlk davada verilen cezaların itiraz edilmesi üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin rapor taleplerini değerlendirmeden karar verdiği için dosyayı bozmuştu.

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