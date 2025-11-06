Konak Belediyesi operasyonunda 5 kişiye tutuklama istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada şüphelileri adliyeye sevk etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZ-TARIM ortaklı soruşturma derinleştirildi.

Soruşturma, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının İZ-TARIM ile ilgili tevdi raporu ile Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği destekli SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamındaki hizmet ihalesine dair bir belediye çalışanının şikayeti üzerine başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İzmir ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Konak Belediyesi AR-GE Müdürü Kamuran Bülent K. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZTARIM'ın eski Genel Müdürü Murat O. ve Miraç Mühendislik Müş. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı temsilcisi Ahmet A.'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında aynı birimde görev yapan bir memur ve işçi statüsünde iki kişinin de evlerinde gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

