Kongo'da Ebola İlanı: Kasai (Mweka) 28 Vaka, 15 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını ilan edildi: Kasai (Mweka)

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti. Bakan Samuel Roger Kamba, Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında salgında şimdiye kadar 28 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Vaka ve can kaybı

Bakan Kamba, salgında 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 4 sağlık çalışanı bulunduğunu bildirdi. Ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini, rakamların geçici olduğunu ve soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.

Müdahale ve önlemler

Hükümet, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla bir müdahale koordinasyon mekanizması kurdu. Kamba, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini, izolasyon prosedürlerinin uygulandığını ve cenaze işlemlerinin toplum güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini söyledi.

Uluslararası destek

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda salgına müdahale için bölgeye ekip gönderdiğini açıkladı. MSF, ulusal otoriteler ve uluslararası sağlık ortaklarıyla koordinasyon içinde olduklarını, durumu değerlendirdiklerini ve müdahaleye nasıl katkı sağlayabileceklerini araştırdıklarını belirtti.

DSÖ'den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC'deki Ebola salgınının doğrulandığını sosyal medyadan paylaşarak, "Ne yazık ki şu ana kadar 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 15 ölüm bildirildi." ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak için gerekli uzmanları ve tıbbi malzemeleri konuşlandırdığını bildirdi.

Tarihi bağlam

Ebola, hastanın ya da ölen kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşan ciddi, kanamalı bir viral hastalıktır. Bu, KDC'de 1976'dan bu yana kayıtlara geçen 16'ncı Ebola salgını oldu. Ülkedeki en büyük salgın ise 2018-2020 yıllarında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşanmış ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.