Kongo'da İdam Cezası Alan 3 ABD Vatandaşından Temyiz Başvurusu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İdam Cezası ve Temyiz Süreci

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan 3 ABD vatandaşı hakkında verilen idam cezasına karşı avukatları temyiz başvurusu yaptı.

Avukatın Savunması ve Hukuki Dayanak

Ulusal basında yer alan haberlere göre, idam cezasıyla karşı karşıya kalan 3 ABD vatandaşının avukatı Richard Bondo, başkent Kinşasa'nın Roma Antlaşması'nın bir üyesi olduğunu ve bunun gereği olarak idam cezasının uygulanmasının yasal olmadığını ifade etti. Bondo, ayrıca parlamentonun idam cezasına alternatif bir ceza belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, gerekli hukuki adımların atıldığını bildirdi.

Darbe Girişimi ve Sonuçları

Ülkede 13 Eylül tarihinde, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı gerçekleştirilen darbe girişimi kapsamında 51 sanığın tutuklanarak yargılanmasına başlandı. Bu davada, aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşları da olmak üzere toplam 37 kişi için idam cezası verildi.

19 Mayıs'taki darbe girişimi, güvenlik güçlerince başarıyla engellenmişti. Olayların ardından başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada darbe teşebbüsünde bulunan bazı kişilerin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin askeri mahkemede yargılanmasına başlanıldığı bildirilmektedir.