Kongo'da İsyancı Saldırısı: 11 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletindeki Lubero bölgesinde gerçekleşen trajik bir isyancı saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, Lubero'ya bağlı Ngohi köyünde sivillere bıçaklı saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında 4 kadın da bulunmak üzere toplamda 11 sivil yaşamını yitirdi. ADF üyeleri, saldırının ardından köydeki bazı evleri yağmalayarak bölgeden kaçtı.

ADF, 1990'ların sonlarından itibaren Uganda ve KDC'de faaliyet gösteren bir grup olarak biliniyor. Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulan ADF, 2014 yılından itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.