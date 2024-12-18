Kongo'da İsyancılar Mbingi Kontrolünü Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyan Gelişmeleri

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Mbingi kasabası, M23 adlı isyancı grubun kontrolüne geçti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mbingi'de güvenlik güçleri ile M23 üyesi isyancılar arasında ciddi çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar ve Sivil Yerinden Edilişler

Çatışmalar sonrasında, kasabanın kontrolü M23 üyelerinin eline geçerken, birçok sivilin Mbingi'yi terk ederek çevredeki güvenli bölgelere sığındığı bildiriliyor. Bu durum, bölgede insanî krizin derinleşmesine sebep oluyor.

M23'ün Stratejik Önemi ve Geçmişi

M23 üyeleri, Şubat 2023'te stratejik öneme sahip Rubaya şehrini ele geçirerek dikkat çekmiş, ancak KDC ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda geri çekilmek zorunda kalmıştı. Son aylarda, M23'ün saldırılarındaki artış, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü almasına yol açtı.

Ruanda ile KDC Arasındaki Gerilim

KDC’nin doğusunda etkili olan M23 isyancılarının Kasım 2021'deki yeniden başlayan saldırıları, binlerce sivilin yerinden edilmesine neden oldu. Öte yandan, KDC, Ruanda’yı sahip olduğu altın, koltan ve kobalt gibi zengin mineraller açısından bu toprakları işgal etmeye çalışmak ve M23’ü desteklemekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir.