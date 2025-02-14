Kongo'daki Çatışmalarda Ölen 14 Güney Afrikalı Askerin Cenazesi Ülkesine Getirildi

Kongo'daki Çatışmalardan Sonra Güney Afrikalı Askerlerin Cenazeleri Ülkelerine Döndü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hükümet güçleri ile isyancı gruplar arasında geçen ay meydana gelen çatışmalarda, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Barış Misyonu'na düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 14 Güney Afrikalı askerin cenazesi, memleketleri olan Güney Afrika'ya getirildi.

Güney Afrika'da Tören Düzenlendi

Askerlerin cenazeleri, Pretorya yakınlarındaki Swartkop Hava Üssü'ne törenle karşılandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Ulusumuz, KDC'nin doğusundaki savunmasız masum kardeşlerini savunurken hayatlarını kaybeden cesur ruhlu askerlerimizin yasını tutuyor" dedi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın 1994'te özgürlüğüne kavuşmasından bu yana kıtada birçok misyon faaliyetinde bulunduğunu ve pek çok bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, ölen askerlerin siyasete malzeme yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Savaşın Getirdiği Zorluklar

23 Mart Hareketi (M23) ile hükümet güçleri arasında süregelen çatışmalar yüzünden KDC'nin doğusunda bu yıl içerisinde 500 binden fazla kişi yerinden oldu. Birleşmiş Milletler (BM), Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

M23, son dönemde Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti olan Goma'nın ardından, stratejik öneme sahip Kalehe kasabasını da ele geçirmiş durumda.

23 Mart 2009 tarihinde bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla ortaya çıkan M23 grubu, SADC Misyonuna geçen yılki saldırılarında 14 Güney Afrikalı ve 3 Malavi askerinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.