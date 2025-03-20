Kongo'daki Nyamuragira Yanardağı'nda Hareketlilik Gözlemlendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Nyamuragira Yanardağı'nda hareketlilik tespit edilirken, Goma için bir tehdit bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:30
Kongo'daki Nyamuragira Yanardağı'nda Hareketlilik Gözlemlendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Nyamuragira Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi. Goma Volkanik Gözlemevi (OVG) Direktörü Charles Balagizi, gece saatlerinden itibaren yanardağda hareketlilik olduğunu açıkladı.

Balagizi, bu hareketliliğin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma için tehdit oluşturmadığını belirtirken, yanardağın aylardır iç patlamalar geçirdiğini ifade etti.

Nyamuragira Yanardağı, dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Nyiragongo adlı yanardağ, 22 Mayıs 2021 tarihinde patlayarak 32 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ayrıca, Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi ölmüş ve 120 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

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