Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1685 Mahkum Serbest Bırakıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Önemli Bir Gelişme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Makala Merkez Hapisanesi'nden toplamda 1685 mahkum sağlık problemleri nedeniyle serbest bırakıldı.

Bakanın Açıklamaları

Adalet Bakanı Constant Mutamba, hapishanede bulunan hasta mahkumların gerekli tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Serbest bırakılan bireylerin tedavilerinin ev ortamında devam edeceğini belirten Mutamba, sağlık hizmetlerinin acil olarak sunulduğunu ifade etti.

Makala Merkez Hapisanesi'nin Durumu

Makala Merkez Hapisanesi, resmi kapasitesi 1500 kişi olmasına rağmen, 12 binden fazla mahkuma ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum, hapishanede yaşanan kalabalık ve sağlık koşullarını zorlaştırıyor.

Geçmişteki Olaylar

Geçtiğimiz yıl, 3 Eylül 2024'te hapishanede meydana gelen bir firar girişimi sonucunda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 159 mahkum hayatını kaybetmişti. Bu olay, hapishane güvenliği ve sağlık hizmetleri konusundaki tartışmaları daha da alevlendirmişti.