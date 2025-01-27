Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4.400 Mahkum Firar Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Büyük Firar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’da, Munzenze Merkez Hapishanesi'nden 4.400 mahkum kaçtı. Bu büyük firar, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup tarafından gerçekleştirilen kuşatma sırasında gerçekleşti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, hapishanede çıkan isyan sırasında mahkumlar, hapishanenin bazı bölümlerini ateşe vererek firar etmeyi başardı. Olay sırasında güvenlik güçleri isyancılara müdahale etmeye çalışırken, çıkan çatışmalarda 10 mahkum yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Goma’yı kuşatan M23 üyeleri, şehrin elektrik ve su sistemlerinin çalışamaz hale gelmesine neden olarak bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı.