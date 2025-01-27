DOLAR
35,73 -0,15%
EURO
37,55 -0,21%
ALTIN
3.146,92 1,06%
BITCOIN
3.595.605,03 4,14%

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4.400 Mahkum Firar Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Goma'daki hapisten 4.400 mahkum kaçtı, isyan sırasında 10 mahkum yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:40
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4.400 Mahkum Firar Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Büyük Firar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’da, Munzenze Merkez Hapishanesi'nden 4.400 mahkum kaçtı. Bu büyük firar, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup tarafından gerçekleştirilen kuşatma sırasında gerçekleşti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, hapishanede çıkan isyan sırasında mahkumlar, hapishanenin bazı bölümlerini ateşe vererek firar etmeyi başardı. Olay sırasında güvenlik güçleri isyancılara müdahale etmeye çalışırken, çıkan çatışmalarda 10 mahkum yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Goma’yı kuşatan M23 üyeleri, şehrin elektrik ve su sistemlerinin çalışamaz hale gelmesine neden olarak bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmek İçin Yol Haritası Üzerinde Anlaştı
3
Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı
4
Kartalkaya Yangını: Tutuklu Belediye Görevlilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı
5
Beykoz'da Çöken Zeminin Tehlikesi: Gecekondu Mühürlendi
6
Bolu Otel Yangınına İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma Başlatıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!