DOLAR
35,02 -0,08%
EURO
36,78 -0,23%
ALTIN
2.976,17 0%
BITCOIN
3.636.742,44 2,79%

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Alabora Olan Teknede 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Fimi Nehri'nde alabora olan teknede 25 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan birçok yolcu için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:28
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Alabora Olan Teknede 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Teknede Felaket: 25 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Fimi Nehri'nde meydana gelen trajik olayda, bir tekne alabora oldu ve 25 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Kinşasa şehrinin kuzeydoğusundaki bu nehirde gerçekleştirdikleri açıklamalarda, 100'den fazla yolcu taşıyan teknede aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin kaybolduğunu belirtti.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Alabora olmanın nedeninin, teknedeki aşırı yük olduğu düşünülüyor. Tekneden kurtulanların ifadeleri ve bölge yetkililerinin açıklamaları, felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.

Fimi Nehri çevresindeki topluluklar, bu tür olayların sıkça yaşanması nedeniyle büyük bir üzüntü içindedir. Yetkililer, güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırmızı Kitap'ın Güncellenmesi Tamamlanmak Üzere
2
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Alabora Olan Teknede 25 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Esenler'in Sokakları Yapay Zeka Destekli 1166 Kamerayla İzlenecek
4
İklim Değişikliği Risklerini Öngörmede Akıllı Verilerin Rolü Artıyor
5
Filistinli Karikatürist Mahmud Abbas: 'Karikatür Direnişin Gücüdür'
6
Türk Savunma Sanayisi, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024'e Katılıyor
7
Adana'da Bıçaklı Kavga: İki Sanığa Hapis Cezası

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı