Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Alabora Olan Teknede 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Teknede Felaket: 25 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Fimi Nehri'nde meydana gelen trajik olayda, bir tekne alabora oldu ve 25 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Kinşasa şehrinin kuzeydoğusundaki bu nehirde gerçekleştirdikleri açıklamalarda, 100'den fazla yolcu taşıyan teknede aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin kaybolduğunu belirtti.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Alabora olmanın nedeninin, teknedeki aşırı yük olduğu düşünülüyor. Tekneden kurtulanların ifadeleri ve bölge yetkililerinin açıklamaları, felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.

Fimi Nehri çevresindeki topluluklar, bu tür olayların sıkça yaşanması nedeniyle büyük bir üzüntü içindedir. Yetkililer, güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulunuyor.