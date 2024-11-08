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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Askeri Kuşatma 86. Kez Uzatıldı

KDC'de süren askeri kuşatma 86. kez uzatılarak 15 gün daha devam edecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:39
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Askeri Kuşatma 86. Kez Uzatıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Süren Askeri Kuşatma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, Kuzey-Kivu ve Ituri eyaletleri, 3 yıldır devam eden askeri kuşatmanın 86. kez uzatılmasına tanıklık etti.

Ulusal Meclis Toplantısı

KDC Ulusal Meclisi'nde gerçekleştirilen oturumda, 7 Mayıs 2021'den bu yana süregelen askeri kuşatma, 15 gün daha uzatıldı. Böylece, bu önemli karar, kuşatmanın toplam 86. uzatılması anlamına gelmekte.

Güvenlik Önlemleri

Askeri kuşatma, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerindeki şiddet olaylarının artması nedeniyle güvenlik sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Kuşatma sürecinde, bölgede görev yapan sivil yetkililerin yerini askeri yetkililer aldı.

Bölgedeki Durum

KDC'nin doğusu; Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu bir bölge olup, son 20 yıldır altın ve kobalt gibi değerli madenlerin kontrolü için silahlı grupların çatışmalarına sahne olmaktadır.

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