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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışma: 16 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmada 16 sivil yaşamını yitirdi, ateşkesin sürdürülebilirliği endişeleri beraberinde geldi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:54
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışma: 16 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kanlı Çatışma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, Kuzey-Kivu eyaletindeki Rutshuru kasabasında, isyancılar ile hükümet yanlısı milisler arasında meydana gelen çatışmada 16 sivil hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Ulusal basından edinilen bilgilere göre, 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubun üyeleri ile hükümet destekli milisler arasındaki çatışmalar sonucunda 16 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, bu ölümlerden 7'sinin doğrudan saldırıya maruz kalarak yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise ateşe verilen bir araçta öldüğünü bildirdi.

Ateşkes Endişeleri

Olayın, 4 Ağustos'ta yürürlüğe giren ateşkesin sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri artırdığı ifade ediliyor. Angola Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ateşkesin 4 Ağustos gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

M23 ve Ruanda İlişkisi

M23 üyeleri, Kuzey-Kivu'nun Ruanda sınırındaki Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşimin kontrolünü ele geçirerek Goma bağlantısını kopardı. KDC, M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırılarının, bölgedeki binlerce sivilin yerinden edilmesine yol açtığını ve Ruanda ile KDC arasında gerginliğe neden olduğunu belirtiyor.

KDC, Ruanda'nın, topraklarını altın, koltan ve kobalt gibi değerli mineraller açısından zengin olduğu için işgal etmeye çalıştığını ileri sürerken, Ruanda bu suçlamaları reddediyor. M23, Ruanda'nın Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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