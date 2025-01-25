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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalarda 3 Güney Afrikalı Asker Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 isyancı gruplarıyla yaşanan çatışmalarda 3 Güney Afrikalı asker hayatını kaybetti, 18 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:53
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalarda 3 Güney Afrikalı Asker Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda meydana gelen şiddetli çatışmalarda, Güney Afrikalı 3 asker hayatını kaybetti, 18 asker de yaralandı. Bu olay, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonu askerleri arasında yaşandı.

Çatışmaların özellikle Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde yoğunlaştığı bildirilirken, SADC, KDC Silahlı Kuvvetlerine (FARDC) destek sağlamak amacıyla bölgede 2 bin 900 asker bulundurmaktadır. Bu askerler, silahlı gruplarla mücadele ve barışın yeniden tesis edilmesi için görev yapmaktadır.

Son haftalarda, M23 üyeleri bölgede stratejik öneme sahip alanların kontrolünü sıkı bir şekilde ele geçirirken, KDC’nin doğusunda güvenlik güçleri ile isyancılar arasında devam eden çatışmalar şiddetini artırmaktadır. 400 binden fazla kişi, bu çatışmalardan dolayı yerinden edilmiştir.

M23'ün, kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları sebebiyle, binlerce sivil zorla göç etmeye maruz kalmış ve KDC ile Ruanda arasında diplomatik bir kriz yaşanmıştır. Ruanda, KDC'nin zengin mineraller açısından değerli topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlanırken, bu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir.

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