Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Darbe Teşebbüsüne İdam Cezası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İdam Cezası Kararı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan 37 kişi, mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. Bu karara, aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu uluslararası bir grup sanık dahildir.

Dava Süreci ve Gelişmeler

Gelişmeleri aktaran BBC'ye göre, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı gerçekleştirilen bir darbe girişimi nedeniyle 51 sanık, tutuklu olarak yargılandı. Mahkeme sonucunda 37 kişi idam cezasına çarptırılırken, 14 kişi beraat ederek serbest bırakıldı.

Darbe Girişiminin Engellenmesi

KDC'de, 19 Mayıs tarihinde yaşanan darbe girişimi güvenlik güçleri tarafından engellenmişti. Kinşasa'nın Goma bölgesindeki çatışmalar sırasında, darbe girişiminde bulunanlardan bazıları hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise askeri mahkemede yargılanmaya başlamıştır.