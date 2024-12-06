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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Çatışmaları: Dört Köy Ele Geçirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 isyancıları, üç haftada dört köyün kontrolünü ele geçirirken, çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 20:53
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Çatışmaları: Dört Köy Ele Geçirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) doğusunda isyancılar, son üç haftada dört köyün kontrolünü ele geçirdi. Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Shugi, Kinigi, Kaniro ve Mululu köylerinde 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun üyeleri ile güvenlik güçleri arasında süregelen çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar sonunda, söz konusu köylerin kontrolü M23 üyelerinin eline geçti. Bölgedeki güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasındaki çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

M23 üyeleri, Şubat 2023’te stratejik öneme sahip Rubaya şehrini ele geçirmiş, ancak ordunun düzenlediği operasyonlar neticesinde şehri terk etmek zorunda kalmıştı. Son aylarda saldırılarını artıran M23, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde bulunduruyor.

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların Kasım 2021’den bu yana tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine yol açmış; bu durum, Ruanda ile KDC arasında da bir krize neden olmuştur. KDC, Ruanda’yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçluyor. Öte yandan, Ruanda bu iddiaları reddetmektedir.

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