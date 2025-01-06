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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi, güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:24
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancıların Kanlı Saldırısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda 2'si kadın 5 sivil hayatını kaybetti.

Beni Bölgesi'nde Silahlı Saldırı

Ulusal basın kaynaklarının aktardığı bilgilerin ardından, Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesindeki Loselose köyüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıda birçok ev yağmalanarak ateşe verildi.

Güvenlik Güçlerinden Hızlı Müdahale

Saldırının ardından güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. ADF, 1990'ların sonlarından bu yana Uganda ve KDC'de faaliyetlerini sürdürmekte olup, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerini bir araya getirmektedir.

Uzun Süredir Devam Eden Saldırılar

ADF'nin saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivil hayatını kaybetmiş ve yüz binlerce kişi yerinden edilmiştir. Bu durum, bölgedeki güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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