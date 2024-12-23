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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısı: 6 Sivil Hayatını Kaybetti

KDC'nin Ituri eyaletindeki isyancı saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil rehin alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:08
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısı: 6 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kanlı İsyan

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların gerçekleştirdiği bir saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırı Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup tarafından Kunjagumi köyünde düzenlendi.

Saldırı Detayları ve Sonuçları

İsyancıların köydeki birçok evi ateşe vermesinin yanı sıra, 4 sivil de rehin alındı. CODECO üyeleri, bölgede sık sık köylere saldırılar düzenleyerek erzak temin etmekte ve insan kaçırarak fidye talep etmektedir.

Bölgedeki Güvenlik Sorunları

Son yıllarda KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivil hayatını kaybetti. Ülkenin doğusundaki Ruanda, Uganda ve Burundi sınırında bulunan bu bölge, 20 yıldır altın ve kobalt gibi değerli madenlerin kontrolünü sağlamak isteyen silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne olmaktadır.

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