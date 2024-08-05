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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancılar Ishasha Kasabasını Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 isyancı grubu, Ishasha kasabasının kontrolünü sağladı ve bölgedeki KDC askerleri Uganda'ya kaçtı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:40
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancılar Ishasha Kasabasını Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyan ve Kontrol Değişikliği

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Uganda sınırındaki Ishasha kasabası, isyancı grup M23 tarafından kontrol altına alındı. Ulusal basındaki haberlere göre, M23 üyeleri, 23 Mart Hareketi olarak bilinen grubun bir parçası, direnişle karşılaşmaksızın kasabaya girdi. Bu gelişme, bölgede görevli yaklaşık 90 KDC askerinin Uganda'ya sığınmasına neden oldu.

Ateşkes Öncesi Kontrol

M23, bölgede bir ateşkesin 4 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği duyurulmadan saatler önce Ishasha'nın kontrolünü ele geçirdi. Geçen hafta Angola Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin zamanlaması ilan edilmişti.

Bölgedeki Gerginlik ve Savaş İhtimali

M23 artık Kuzey-Kivu eyaleti ile merkezi yönetim arasındaki karasal bağlantıyı keserek birçok yerleşim yerini ele geçirdi. KDC ile Ruanda arasındaki gerilim artarken, KDC, Ruanda'yı zengin maden yataklarını işgal etmekle suçluyor. Ayrıca, M23'ün destek bulduğu iddiası, her iki ülke arasında yeni bir kriz ortamı yaratmış durumda.

Öte yandan, M23, Ruanda’nın Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve kabilesi Tutsilerden oluşuyor. KDC'deki bu isyan, bölgedeki sivillerin yerinden edilmesine ve iki ülke arasında tehlikeli bir ticaret anlaşmazlığına yol açtı.

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