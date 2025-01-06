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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancıların Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:24
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancıların Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyan Saldırısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde, isyancıların düzenlediği silahlı saldırıda 2'si kadın 5 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırı Beni bölgesindeki Loselose köyüne gerçekleştirildi.

Saldırı ve Sonrası

Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından düzenlenen bu saldırı sırasında, birçok ev yağmalanırken ateşe verildi. Olayın ardından, güvenlik güçleri bölgedeki durumu kontrol altına almak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ADF'nin Tarihi ve Etkileri

1990'ların sonlarından itibaren Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyeleri tarafından oluşturulmuştur. ADF'nin saldırılarında, 2014 yılından bu yana binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği bildirilmektedir.

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