Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını: 1000'den Fazla Vaka Tespit Edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Vaka Artışı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) M çiçeği virüsünün, sadece bir hafta içinde binden fazla kişide tespit edildiği rapor edildi. Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından yapılan açıklamada, 13-20 Ağustos tarihleri arasında bu alarm verici durum kaydedildi.

Kapsamlı Salgın Raporu

KDC Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yılın başından itibaren ülke genelinde 17 binden fazla doğrulanmış veya şüpheli M çiçeği vakası görülmüştür. Ne yazık ki, bu vakalardan 570'ten fazlası hayatını kaybetmiştir. Ülkede Aralık 2022'den bu yana M çiçeği salgını resmi olarak ilan edilmiştir.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, genellikle fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerin yanı sıra enfekte bireylerden bulaşmaktadır. Hastalığın bulaşma yolları arasında; virüsle temas eden vücut döküntülerine, bu döküntülerin bulaştığı giysi ve eşyalara dokunmak, ve enfekte olan kişilerin vücut sıvılarıyla temas yer almaktadır.

Belirtiler ve Tedavi Yöntemleri

Virüsün belirtileri, enfeksiyondan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkabilir. Genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, şişlenmiş lenf bezleri, yorgunluk, üşüme ve ciltte su çiçeğine benzeyen kabarcıklar gibi semptomlarla kendini gösterir. M çiçeği virüsü için özel bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte, antiviral ilaçlarla tedavi edilmektedir. Çoğu hasta hastalığı hafif şekilde geçirmekte ve birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılında virüsü ırkçılık ve ayrımcılıkla ilişkili kaygılar nedeniyle "maymun çiçeği" (Monkeypox) olarak adlandırdığı ismi "mpox" olarak değiştirmiştir.