Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Krizi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 2025’in ilk haftasında M çiçeği (mpox) salgını nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. KDC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024’te 66 bin 63 şüpheli mpox vakası bildirildi. Bu vakalardan 14 bin 417’si doğrulanırken, 1366 kişi hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

Ölüm Oranı ve Yeni Vaka Sayıları

Açıklamada, hastalığın ölüm oranının yüzde 2,07 olarak kaydedildiği ve yılın ilk haftasında 2 bin 318 şüpheli vaka tespit edildiği belirtildi. Ne yazık ki, bu dönemde 20 kişi mpox virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşabilmektedir. Virüsün bulaşmasının ana yolları arasında; hastalığın neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu gibi eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek bulunmaktadır.

Belirtiler ve Riskler

Mpox virüsünü kapan bireylerde ilk belirtiler, virüsle temas ettikten sonra 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkabilir. Hastalık genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve titreme gibi belirtilerle seyreder. Ayrıca ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar da oluşmaktadır.