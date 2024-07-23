Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını Uyarısı: Bölgesel Yayılma Riski

KDC'de hızla yayılan M çiçeği salgını, bölgesel yayılma riski taşıyor. 450 kişi hayatını kaybetti, vakalar artıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:19
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını Uyarısı: Bölgesel Yayılma Riski

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını Tehditi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hızla yayılan M çiçeği (Mpox) salgını nedeniyle bölgesel risklerin artış gösterdiğini duyurdu.

Yetkililerden Uyarılar

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yıl başından bu yana M çiçeği hastalığı sebebiyle 450 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11,166 bireyde virüs tespit edildiğini açıkladı.

Salgının Yayılma Riski

Her geçen gün artış gösteren vakalar, Muyaya tarafından dikkat çekici olarak nitelendirildi ve salgının komşu ülkelere sıçrama riski olduğunun altı çizildi.

M Çiçeği Vakalarının Dağılımı

Afrika'nın en büyük ikinci ülkesi olan KDC, 26 eyaletinin 23'ünde M çiçeği vakalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Temmuz tarihinde KDC'nin doğu sınırındaki yeni bir M çiçeği varyantının hızla yayıldığını ve bu varyantın "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştır.

Yeni Varyantın Etkileri

DSÖ, M çiçeği yayılımının başlangıçta cinsel yolla bulaştığını belirtirken, yeni varyantın yakın fiziksel temasla da geçebileceği uyarısını yapmıştır. Bu durum, virüsün yayılma hızını ve etkisini artırma potansiyeline sahiptir.

Dünya Genelindeki Durum

DSÖ verilerine göre, yıl başından bu yana dünya genelinde 3,100'den fazla M çiçeği vakası kaydedilmiştir. Ölüm oranı ise yaklaşık %5 seviyesindedir. M çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş, kaşıntılı kabarcıklar, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun