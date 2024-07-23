Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını Uyarısı: Bölgesel Yayılma Riski

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını Tehditi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hızla yayılan M çiçeği (Mpox) salgını nedeniyle bölgesel risklerin artış gösterdiğini duyurdu.

Yetkililerden Uyarılar

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yıl başından bu yana M çiçeği hastalığı sebebiyle 450 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11,166 bireyde virüs tespit edildiğini açıkladı.

Salgının Yayılma Riski

Her geçen gün artış gösteren vakalar, Muyaya tarafından dikkat çekici olarak nitelendirildi ve salgının komşu ülkelere sıçrama riski olduğunun altı çizildi.

M Çiçeği Vakalarının Dağılımı

Afrika'nın en büyük ikinci ülkesi olan KDC, 26 eyaletinin 23'ünde M çiçeği vakalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Temmuz tarihinde KDC'nin doğu sınırındaki yeni bir M çiçeği varyantının hızla yayıldığını ve bu varyantın "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştır.

Yeni Varyantın Etkileri

DSÖ, M çiçeği yayılımının başlangıçta cinsel yolla bulaştığını belirtirken, yeni varyantın yakın fiziksel temasla da geçebileceği uyarısını yapmıştır. Bu durum, virüsün yayılma hızını ve etkisini artırma potansiyeline sahiptir.

Dünya Genelindeki Durum

DSÖ verilerine göre, yıl başından bu yana dünya genelinde 3,100'den fazla M çiçeği vakası kaydedilmiştir. Ölüm oranı ise yaklaşık %5 seviyesindedir. M çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş, kaşıntılı kabarcıklar, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.