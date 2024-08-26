Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını ve Çocukların Durumu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını Üzerine Bilgiler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgını nedeniyle 450'den fazla can kaybı rapor edildi. Salgının etkilediği bireylerin %75'i ise 10 yaşının altındaki çocuklardan oluşuyor.

Çocuklar En Fazla Etkilenen Grup

Goma şehri yakınlarındaki Munigi'de faaliyet gösteren Medair sağlık kuruluşundan Dr. Pierre-Olivier Ngadjole, bu durumu şöyle açıklıyor: "Bağışıklık sistemlerinin daha az gelişmiş olması nedeniyle çocuklar, M çiçeği salgınından daha fazla etkileniyor. Hastalığın yayılmasında yakın temas da önemli bir faktör. Çocuklar genellikle sosyal mesafeyi dikkate almadan oynuyorlar ve evde birden fazla kişi aynı yatakta uyuyabiliyor. Bu, hastalığın hızla yayılmasına yol açıyor."

Kalabalık ve Hijyenik Olmayan Ortamlar Risk Oluşturuyor

Ngadjole, bu yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki vakaların çoğunluğunun burada görüldüğünü ve hastalık nedeniyle 450'den fazla can kaybı kaydedildiğini vurguladı. Özellikle çatışmalar nedeniyle oluşan kalabalık ve hijyenik olmayan kampların, salgının yayılması açısından önemli bir risk taşıdığına dikkat çekti.

Ücretsiz Sağlık Hizmetleri Sunuluyor

Doktor, cilt enfeksiyonları tedavisi için Haziran ayından beri çeşitli hizmetler sunduklarını, antibiyotikler, parasetamol ve güvenli içme suyu dahil birçok hizmetin ücretsiz verilmeye çalışıldığını belirtti. "Ücretsiz sağlık hizmeti sağlamak çok önemli. Bu, insanların mali engeller yaşamadan sağlık tesisine erken ulaşabilecekleri anlamına geliyor," diyerek sağlık hizmetlerinin kritik önemi üzerinde durdu.