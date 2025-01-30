Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyancı Grubu Goma'yı Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Gelişmeler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı ele geçirdiklerini duyurdu. M23 isyancı grubunun lideri Corneille Nangaa, Goma’da düzenlediği basın toplantısında kontrolü tamamen ele geçirdiklerini bildirdi.

İsyancıların Hedefleri

Nangaa, "Kinşasa’ya gitmek, iktidarı almak ve ülkeyi yönetmek istiyoruz" diyerek, isyancı grubun hedeflerini açıkça belirtti. Ayrıca, hükümetle diyaloğa da açık olduklarını ifade eden Nangaa, Goma’da insani yardımların sağlanması için çalıştıklarını ve halkın günlük yaşamına devam etmesini istediklerini vurguladı.

KDC Hükümetinin Tepkisi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ise, M23 isyancılara karşı geniş çaplı askeri seferberlik çağrısı yaptı. Goma, daha önce 2012 yılında da M23 üyelerinin kontrolüne geçmişti; fakat güvenlik güçlerince sadece 12 gün içerisinde geri alınmıştı.

Yerli Nüfus Üzerindeki Etkiler

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar sebebiyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda’yı M23’e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddediyor.

M23'ün Tarihçesi

Kongo’nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölgede 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulması sonucu 23 Mart Hareketi (M23) ortaya çıkmıştır. M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.