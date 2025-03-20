Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyancıları Walikale'yi Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) genelinde faaliyet gösteren M23 isyancı grubu, Walikale kasabasını ele geçirdi. Yerel medyadan alınan haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan bu stratejik bölge, M23 isyancılarının kontrolüne girdi.

Walikale, zengin altın ve değerli maden rezervleri ile bilinen bir bölge. Geçtiğimiz günlerde devam eden çatışmalar sonucunda, güvenlik güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.

KDC'deki Süregelen Çatışmalar

M23 üyeleri, yılbaşından beri devam eden saldırılar neticesinde, Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu ve Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirmiş durumda.

Yılbaşından bu yana, KDC'nin doğusundaki çatışmalar sonucunda yaklaşık 1 milyon insan yerinden olmuş, 7 bin kişi yaşamını yitirmiştir.

Birleşmiş Milletler ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda hükümetini bu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir.

M23 Nedir?

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009 tarihinde imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonrasında ortaya çıkan M23, adını bu tarihten almaktadır. Organizasyon, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.