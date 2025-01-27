Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyancılarından Goma'ya Kuşatma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Goma, M23 İsyancılarının Hedefinde

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup tarafından kuşatıldı. Ulusal basın kaynaklarına göre, M23 üyeleri, şehrin elektrik ve su sistemlerine yönelik ciddi hasarlar vererek, bölgedeki hayatı durma noktasına getirdi.

Şehirdeki Çatışmalar ve Yerinden Edilme Krizi

Goma'da bazı bölgelerde silahlı çatışma sesleri yükselirken, çatışmaların merkezine Kibati bölgesi yerleşti. M23 üyeleri, Goma'nın kuzeyine giden son bariyer olarak değerlendirilen Sake şehrini de ele geçirdi. Goma, 2012 yılında M23 tarafından kontrol altına alınmış fakat güvenlik güçlerince 12 gün içinde geri alınmıştı.

Olayların sonuçları ağır oldu; 400 binden fazla kişi, devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edildi. Yılbaşından bu yana artan şiddetin, bölge halkını derinden etkilediği bildiriliyor.

M23'ün Saldırıları ve Bölgesel Gerilim

Son haftalarda saldırılarını yoğunlaştıran M23 üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirerek, yerel halk arasında panik yaratmaya devam ediyor. M23'ün saldırıları, Kasım 2021'de yeniden başlamış olup, bu durum Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında ciddi krizler doğurmuştur.

Kongo, altın, koltan ve kobalt gibi değerli mineraller açısından zengin olan topraklarını M23 isyancıları tarafından kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir. Bölgedeki durumun gidişatı ise endişe verici bir seyir izlemekte.