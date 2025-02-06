Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyancılarından Vali Ataması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup önemli bir adım attı. M23, başkent Goma dahil birçok bölgeyi ele geçirerek, eyalet için yeni bir vali atadı.

Kuzey Kivu'da İdari Yapının Yeniden Düzenlenmesi

M23'ün siyasi kanadı Kongo Nehri İttifakı (AFC) aracılığıyla yapılan açıklamada, Kuzey Kivu’nun idari yapısının yeniden düzenlendiği duyuruldu. Bahati Musanga Joseph, Kuzey Kivu'nun valisi olarak atanırken, vali yardımcıları olarak da Manzi Ngarambe Willy ve Amani Bahati Shaddrak göreve getirildi.

Bölgedeki Ateşkes ve Çatışmalar

Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'yı geçen hafta ele geçiren M23, yalnızca iki gün önce ateşkes ilan etti. Ancak, KDC hükümeti bu tek taraflı ateşkesin yanıltıcı bir propaganda olduğunu öne sürerek çatışmaların devam ettiğini belirtmiştir.

Yerinden Edilme ve İnsan Kaybı

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, bu süre zarfında 900 kişinin öldüğünü ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını bildirdi.

Uluslararası İddialar ve Çatışmaların Tarihi

Bölgedeki gerilimin artmasının ardından, BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda bu iddiaları reddediyor. M23, 23 Mart 2009 tarihinde bölge ülkeleri tarafından imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonucunda ortaya çıkmış ve çoğunluğu Tutsilerden oluşmuştur.