DOLAR
35,89 0%
EURO
37,36 0,05%
ALTIN
3.303,79 0,04%
BITCOIN
3.495.379,57 0,14%

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyancılarından Vali Ataması

M23, Kuzey Kivu'ya vali atadı ve başkent Goma'yı ele geçirdi. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:27
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyancılarından Vali Ataması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyancılarından Vali Ataması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup önemli bir adım attı. M23, başkent Goma dahil birçok bölgeyi ele geçirerek, eyalet için yeni bir vali atadı.

Kuzey Kivu'da İdari Yapının Yeniden Düzenlenmesi

M23'ün siyasi kanadı Kongo Nehri İttifakı (AFC) aracılığıyla yapılan açıklamada, Kuzey Kivu’nun idari yapısının yeniden düzenlendiği duyuruldu. Bahati Musanga Joseph, Kuzey Kivu'nun valisi olarak atanırken, vali yardımcıları olarak da Manzi Ngarambe Willy ve Amani Bahati Shaddrak göreve getirildi.

Bölgedeki Ateşkes ve Çatışmalar

Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'yı geçen hafta ele geçiren M23, yalnızca iki gün önce ateşkes ilan etti. Ancak, KDC hükümeti bu tek taraflı ateşkesin yanıltıcı bir propaganda olduğunu öne sürerek çatışmaların devam ettiğini belirtmiştir.

Yerinden Edilme ve İnsan Kaybı

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, bu süre zarfında 900 kişinin öldüğünü ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını bildirdi.

Uluslararası İddialar ve Çatışmaların Tarihi

Bölgedeki gerilimin artmasının ardından, BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda bu iddiaları reddediyor. M23, 23 Mart 2009 tarihinde bölge ülkeleri tarafından imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonucunda ortaya çıkmış ve çoğunluğu Tutsilerden oluşmuştur.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
2
Yüzme ile Hayallerine Yüzüyor: Yusuf Efe Milli Takım Hedefinde
3
Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
4
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor
6
Bolu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
7
Samsun'daki İş Kazası: Gözaltındaki Üç Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda