Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyanı: Bukavu Ele Geçirildi

KDC'de M23 İsyanı hız kesmiyor; Bukavu da isyancılar tarafından ele geçirildi. Ruanda'nın askeri müdahalesi ve çatışmalar artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:50
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyanı: Bukavu Ele Geçirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kritik gelişmeler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti, Ruanda ordusu ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'yu ele geçirdiğini duyurdu.

KDC İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, M23 üyeleri ve Ruanda askerlerinin Bukavu'ya hakim olduğu belirtildi. Bu durumun uluslararası anlaşmaların ihlali olduğu vurgulanarak, Ruanda'nın KDC topraklarında yasadışı operasyonlar yürüttüğü kaydedildi.

Goma'nın ardından Bukavu'nun Kontrolü

Geçtiğimiz ay M23 grubu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı da ele geçirmişti. Birleşmiş Milletler (BM), Goma'daki çatışmalarda ölü sayısının 3 bine yaklaştığını bildiriyor.

Bu çatışmalar sonucunda yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu. BM, KDC’nin M23’e destek verdiğini iddia ettiği Ruanda'nın bu suçlamaları reddettiğini aktardı.

M23 ve Barış Anlaşması

KDC'nin doğusundaki güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla birlikte M23, bu isyanın adıdır. Grubun büyük çoğunluğunu, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’ye de mensup olan Tutsi kabilesinin üyeleri oluşturmaktadır.

İçinde bulunduğumuz bu kritik dönemde, KDC’deki gelişmeler ve uluslararası tepkiler dikkatle takip ediliyor.

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