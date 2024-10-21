Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyanı Kalembe'yi Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyan Genişliyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde stratejik öneme sahip Kalembe kasabası, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun kontrolüne girdi.

Çatışmaların Ardından M23 Kontrol Sağladı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kalembe'de güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı. Çatışmaların sonucunda yer altı kaynakları açısından zengin olan Kalembe kasabası M23 tarafından ele geçirildi.

Devam Eden Gerilim ve Çatışmalar

Kalembe'nin çevresindeki bazı bölgelerde hala güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. M23, bölgedeki birçok kasabayı daha önce de ele geçirmişti.

Geçmişteki Olaylar ve Son Gelişmeler

M23 üyeleri, geçtiğimiz Şubat ayında stratejik bir yer olan Rubaya şehrini de ele geçirmiş, ancak ordu tarafından düzenlenen operasyon sonucunda bu yerden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Son aylarda saldırılarını artırarak birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, bölgede yaşayan binlerce sivili yerinden etmiş durumda.

KDC-Ruanda Gerilimi

KDC, Ruanda'yı doğal kaynaklara sahip olan bölgelerini işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarının desteklenmesiyle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetmektedir. M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlattığı saldırılar, bölgede ciddi bir krize neden olmuş durumda.